Белозерцев вошел в топ-50 самых цитируемых губернаторов

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06 сентября 2018, 17:59Бизнесновости
Индекс цитируемости губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева за август составил 15 055,4.
По этому показателю он занял восьмое место среди глав субъектов Приволжского федерального округа и 45 – по России. По данным компании «Медиалогия», имя пензенского губернатора упоминали в СМИ 3 482 раз.
Лидером российского медиарейтинга за августа стал мэр Москвы Сергей Собянин (медиаиндекс — 351 859,5), в Приволжском федеральном округе больше всего писали о главе Нижегородской области Глебе Никитине (79 415,8).
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает более 46 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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