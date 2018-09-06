06 сентября 2018, 17:59Бизнесновости

Белозерцев вошел в топ-50 самых цитируемых губернаторов

Индекс цитируемости губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева за август составил 15 055,4.

По этому показателю он занял восьмое место среди глав субъектов Приволжского федерального округа и 45 – по России. По данным компании «Медиалогия», имя пензенского губернатора упоминали в СМИ 3 482 раз.

Лидером российского медиарейтинга за августа стал мэр Москвы Сергей Собянин (медиаиндекс — 351 859,5), в Приволжском федеральном округе больше всего писали о главе Нижегородской области Глебе Никитине (79 415,8).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает более 46 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Бизнесновости
просмотров 41
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ