Белозерцев вошел в топ-50 самых цитируемых губернаторов

По этому показателю он занял восьмое место среди глав субъектов Приволжского федерального округа и 45 – по России. По данным компании «Медиалогия», имя пензенского губернатора упоминали в СМИ 3 482 раз.

Лидером российского медиарейтинга за августа стал мэр Москвы Сергей Собянин (медиаиндекс — 351 859,5), в Приволжском федеральном округе больше всего писали о главе Нижегородской области Глебе Никитине (79 415,8).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает более 46 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».