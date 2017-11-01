01 ноября 2017, 13:31Общество

Белозерцев вошел в топ-50 губернаторов по теме «ЖКХ»

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вошел в топ-50 медиарейтинга глав регионов по теме «ЖКХ» за сентябрь.

По данным компании «Медиалогия», медиаиндекс главы пензенского региона составил 769,3. Это позволило ему занять 42-ую строчку.

Рейтинг возглавил губернатор Москвы Сергей Собянин (12 369,6), аутсайдером стал глава Калужской области Анатолий Артамонов (401,2), сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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