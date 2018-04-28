28 апреля 2018, 17:37Бизнесновости

Белозерцев вошел в топ-40 медиарейтинга губернаторов в сфере ЖКХ

В медиарейтинге глав регионов в сфере ЖКХ за март губернатор Пензенской области Иван Белозерцев занял 38 место.

По данным компании «Медиалогия», индекс его цитируемости составил 767,5.

Лидерами рейтинга стали Сергей Собянин (Москва, 8 609,1), Андрей Воробьев (Московская обл., 6 462,8) и Рустам Минниханов (Татарстан, 4 417,6).

Медиарейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 40 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Бизнесновости
просмотров 106
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ