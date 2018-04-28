Белозерцев вошел в топ-40 медиарейтинга губернаторов в сфере ЖКХ

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28 апреля 2018, 17:37Бизнесновости
В медиарейтинге глав регионов в сфере ЖКХ за март губернатор Пензенской области Иван Белозерцев занял 38 место.
По данным компании «Медиалогия», индекс его цитируемости составил 767,5.
Лидерами рейтинга стали Сергей Собянин (Москва, 8 609,1), Андрей Воробьев (Московская обл., 6 462,8) и Рустам Минниханов (Татарстан, 4 417,6).
Медиарейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 40 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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