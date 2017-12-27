Белозерцев вошел в топ-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров

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27 декабря 2017, 17:04Общество
По итогам года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вошел в 20-ку самых цитируемых глав регионов, ведущих блоги.
По данным «Медиалогии», с индексом цитируемости 85,64 Иван Белозерцев занял 16 место. В частности, СМИ активно цитировали сообщение губернатора из Twitter о том, что в январе 2017 года вводится режим повышенной готовности в регионе в связи с нарушением теплоснабжения в Пензе после аварии на ТЭЦ-1.
Первое место в годовом рейтинге занял глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (6 558,96), в тройке лидеров также — мэр Москвы Сергей Собянин (4 377,66) и глава Республики Крым Сергей Аксенов (1 383,31), сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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