Белозерцев вошел в топ-10 самых цитируемых губернаторов страны

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08 июля 2019, 17:59Бизнесновости
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев улучшил позиции в рейтинге цитируемости глав регионов на 36 пунктов. Это самое заметное перемещение в июне, отмечают в «Медиалогии».
О пензенском губернаторе в июне писали 7 801 раз, его медиаиндекс составил 57 036. Это позволило ему занять в рейтинге 10 место.
Эксперты связали это с событиями в Чемодановке и распоряжениями главы региона в связи с этим. В частности, СМИ писали о том, что Иван Белозерцев поручил УМВД оказать помощь в организации отделения полиции в селе, где в результате массовой драки погиб один человек и несколько пострадали. Он сообщил, что конфликт должен решаться мирным путем, и правительство Пензенской области будет работать над вопросом дальнейшего развития этого населенного пункта.
Среди губернаторов регионов ПФО Иван Белозерцев занял по цитируемости четвертое место, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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