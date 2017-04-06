06 апреля 2017, 13:31Общество Белозерцев вошел в пятерку самых медиаактивных глав субъектов ПФО Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев занял четвертое место в мартовском медиарейтинге глав субъектов Приволжского федерального округа.

По данным компании «Медиалогия», пензенский губернатор продемонстрировал самое заметное перемещение в рейтинге, поднявшись на четыре позиции. В марте СМИ писали о нем 3 179 раз, индекс цитируемости - 19 174.

В частности, журналисты писали об инициативе Белозерцева объявить 2017-й Годом села в регионе. Также СМИ сообщали, что на видеоконференции с главами районов губернатор Пензенской области вернулся к проблеме выхода на работу сотрудников, больных гриппом.

Во всероссийском медиарейтинге пензенский губернатор занял 22 место, поднявшись на 11 позиций, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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