Белозерцев вошел в пятерку самых медиаактивных глав субъектов ПФО

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06 апреля 2017, 13:31Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев занял четвертое место в мартовском медиарейтинге глав субъектов Приволжского федерального округа.
По данным компании «Медиалогия», пензенский губернатор продемонстрировал самое заметное перемещение в рейтинге, поднявшись на четыре позиции. В марте СМИ писали о нем 3 179 раз, индекс цитируемости - 19 174.
В частности, журналисты писали об инициативе Белозерцева объявить 2017-й Годом села в регионе. Также СМИ сообщали, что на видеоконференции с главами районов губернатор Пензенской области вернулся к проблеме выхода на работу сотрудников, больных гриппом.
Во всероссийском медиарейтинге пензенский губернатор занял 22 место, поднявшись на 11 позиций, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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