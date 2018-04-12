Белозерцев: Важно увеличивать линейку продукции сельхозпредприятий

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12 апреля 2018, 11:03Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил производство молочных продуктов в Лопатинском районе.
Основным видом деятельности организации является выпуск продуктов из молока. В 2012 году компания получила грант на долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пензенской области на 2009 – 2014 годы». Полученные 300 тыс. рублей направили на реорганизацию производственного помещения и приобретение оборудования, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Осмотрев новые производственные линии, Иван Белозерцев уточнил, есть ли трудности с реализацией готовой продукцией, после утвердительного ответа обратил внимание на необходимость системной работы с сельхозтоваропроизводителями на уровне регионального профильного министерства.
«При появлении новых видов выпускаемой продукции сельхозпереработки надо своевременно сообщать об этом представителям торговых сетей, приглашать их на рабочие совещания и информировать, какие товары продовольственной группы появились на пензенском рынке – качественные и приемлемые по цене. Мы должны обеспечивать честную конкуренцию. В сложный экономический период важно увеличивать линейку выпускаемой продукции, это повышает устойчивость предприятий, позволяет им отстаивать свои позиции на рынке», - отметил он.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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