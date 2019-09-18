Белозерцев: В Пензенской области получен хороший урожай свеклы

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18 сентября 2019, 18:04Бизнесновости
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе рабочей поездки в Бековский район 17 сентября осмотрел посевные площади ООО «Вертуновское».
Глава региона высоко оценил работу свекловодов, сообщили в пресс-центре облправительства.
«В Пензенской области получен хороший урожай сахарной свеклы. И в прошлом году наш регион показал лучший результат в Приволжском федеральном округе. Министр сельского хозяйства РФ в Казани проводил совещание, где Пензенская область в этой связи была отмечена», - напомнил губернатор.
В ходе беседы с Иваном Белозерцевым председатель совета директоров группы компаний, которая входит в организацию, Борис Кулагин сообщил, что в настоящий момент свеклы выкапывается ровно столько, сколько необходимо для загрузки бековского сахарного завода. После 25 сентября запланирован ее массовый сбор, пишет «Пенза-Пресс».
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