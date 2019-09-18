Белозерцев: В Пензенской области получен хороший урожай свеклы

Глава региона высоко оценил работу свекловодов, сообщили в пресс-центре облправительства.

«В Пензенской области получен хороший урожай сахарной свеклы. И в прошлом году наш регион показал лучший результат в Приволжском федеральном округе. Министр сельского хозяйства РФ в Казани проводил совещание, где Пензенская область в этой связи была отмечена», - напомнил губернатор.

В ходе беседы с Иваном Белозерцевым председатель совета директоров группы компаний, которая входит в организацию, Борис Кулагин сообщил, что в настоящий момент свеклы выкапывается ровно столько, сколько необходимо для загрузки бековского сахарного завода. После 25 сентября запланирован ее массовый сбор, пишет «Пенза-Пресс».