13 декабря 2017, 11:37Общество Белозерцев в Башмакове наградил активных граждан Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел личный прием в Башмаковском районе.

Встреча с жителями района началась с вручения благодарственных писем гражданам, которые обращались в органы власти по общественно важным вопросам. Глава региона поддержал высказанные инициативы, обозначенные проблемы получили положительное решение, сообщает пресс-центр облправительства.

Благодаря инициативе Натальи Скоркиной, в 2017 году отремонтировали участок дороги на улице Октябрьской в рабочем поселке Башмаково. Александр Гнетов инициировал организацию освещения на автодороге «Нижний Ломов-Пачелма-Башмаково». Это позволило снизить вероятность возникновения аварий на этом участке трассы. Кроме того, итогом его обращения стало улучшение освещенности улиц Московской, Ломовской, Шендяпина, Фабричной, Калинина и Суворова в рабочем поселке Башмаково, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«В октябре свет на улицах появился, люди благодарны, говорят: губернатор обещал - губернатор выполнил», - сказал Александр Гнетов.

«Выражение благодарности представителям гражданского общества, отстаивающим интересы большинства населения, должно войти в традицию у местной и региональной власти. Нужно помогать решать и личные проблемы граждан. Но когда на приемах поднимают серьезные вопросы, касающиеся многих жителей того или иного населенного пункта, это важно вдвойне», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Общество

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/society/57100/