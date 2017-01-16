Белозерцев улучшил позиции в годовом медиарейтинге губернаторов

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16 января 2017, 17:54Общество
По итогам 2016 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на 16 пунктов улучшил позиции в медиарейтинге российских глав регионов.
В сводном рейтинге губернаторов за 2016 год, подготовленном компанией «Медиалогия», Иван Белозерцев занял 27 место, улучшив свои позиции на 16 пунктов. Его медиаиндекс составил 50 445,33. В списке глав регионов ПФО Иван Белозерцев поднялся с седьмой на шестую строчку, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Лидером медиарейтинга 2016 года остался мэр Москвы Сергей Собянин (медиаиндекс - 563 943,94). На втором месте – глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (209 308,42), на третьем – глава Республики Крым Сергей Аксенов (202 242,17).
В ПФО первое место занял глава Республики Татарстан Рустам Минниханов с медиаиндексом 201 244,97.
Аутсайдером медиарейтинга глав регионов в 2016 году стал Леонид Маркелов, возглавляющий Республику Марий Эл (медиарейтинг – 1 927,03).
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