04 октября 2017, 15:36Общество Белозерцев удостоен знака отличия за заслуги в уничтожении химоружия Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в торжественном собрании, которое было посвящено завершению уничтожения запасов химического оружия в России.

В рамках мероприятия отметили 25-летие со дня образования Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия.

«У нас часто принято говорить, что Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия - уникальное подразделение. Это действительно так. Президент России Владимир Путин, принимая доклад об уничтожении химических боеприпасов, сказал, что химоружия было создано столько, что несколько раз можно было уничтожить все живое на планете. Уникальность этого подразделения состоит в том, что людям впервые в истории пришлось решать эту сложнейшую мировую проблему», - отметил полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Уничтожение запасов химического оружия полпред назвал «историческим фактом, который еще предстоит достойным образом оценить», сообщает пресс-центр облправительства.

В рамках юбилейного торжества были вручены государственные и ведомственные награды. Иван Белозерцев удостоен знака отличия «За заслуги в уничтожении химического оружия».

В Пензенской области работы по ликвидации были успешно завершены в 2015 году.

«За время функционирования объекта уничтожено 6885 тонн авиационных химических боеприпасов, снаряженных фосфорорганическими отравляющими веществами, что составляло более 17% от общего запаса отравляющих веществ на территории Российской Федерации», - сообщил губернатор.

В настоящее время прорабатывается проект дальнейшего «мирного» использования завода, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/2017/10/4/11101582

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