22 августа 2019, 10:33Общество

Белозерцев: Триколор – олицетворение немеркнущей славы россиян

22 августа – День Государственного флага Российской Федерации. Губернатор Иван Белозерцев поздравил с этим праздником пензенцев.

«Наш триколор – олицетворение немеркнущей славы многих поколений россиян, ратных побед и трудовых подвигов, свершений в науке, культурных и спортивных достижений.

Честь, верность Отчизне, благородство, храбрость, мужество символизируют цвета национального флага, объединяют общество для решения стратегических задач - дальнейшего укрепления могущества и международного авторитета страны, надежной защиты государственных интересов.

Уверен, что добиться этого нам по силам. Залогом тому служат патриотизм, добросовестный труд, вера в себя и свои возможности, ответственность каждого за настоящее и будущее нашей великой Родины», - сказано в поздравлении.

Иван Белозерцев пожелал жителям Пензенской области здоровья, благополучия, счастья, удачи, а также плодотворной и успешной деятельности на благо Отечества, сообщили в пресс-центре регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 86

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/178515/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ