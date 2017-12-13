Белозерцев: Транспортное сообщение в районах области нужно развивать

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13 декабря 2017, 10:39Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел личный прием граждан в Башмаковском районе.
Светлана Литвинова и Любовь Севастьянова просили сделать более частыми автобусные рейсы от села Липовка до районного центра. Сейчас муниципальный автобус ходит по маршрутам один раз в неделю, по пятницам, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Составьте график, соответствующий потребностям населения. Глава районной администрации должен его утвердить, с 2018 года поступит субсидия из областного бюджета. Транспортное сообщение в районах области нужно развивать, автобусы должны ездить периодически», - сказал глава региона.
Заявительницы также сообщили о плохом состоянии дороги на Липовку.
«Ремонт шестиметрового участка дороги запланирован на 2018-й год, окончательное завершение работ - на 2019-й. Если появится возможность, постараемся сделать раньше, но до тех пор ямочный ремонт проведем, в любом случае приведем дорогу в порядок», - подчеркнул губернатор.
Жительницы Липовки предложили привлечь к ремонту дороги организацию, чьи грузовики разбивают трассу.
«На это обязательно нужно обратить внимание. Нужно выехать на место с инспекторской проверкой, оценить ситуацию. Пусть организация делает грунтовые дороги и перевозит по ним грузы, а не разбивает то, что мы ремонтируем. Если они хотят ездить по существующим трассам, нужно соблюдать нагрузку на ось, не превышая существующие нормативы. Нужно ставить весовой контроль на дороге, добиваться выполнения требований законодательства, отстаивать интересы граждан», - отметил Иван Белозерцев.
Жительница Башмакова Татьяна Синицына просила отремонтировать дорогу на улице Пацаева.
«Делайте проектно-сметную документацию на дорогу в щебеночном исполнении. Определите сумму, я подумаю, как можно оказать помощь», - дал поручение губернатор главе администрации района.
Всего на приеме в Башмаковском районе к главе региона обратились 13 человек, сообщает пресс-центр облправительства.
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