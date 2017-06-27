27 июня 2017, 19:36Общество Белозерцев совершил рабочую поездку в Каменский район Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил Каменский район. Программа визита оказалась довольно насыщенной. В рамках рабочей поездки глава региона провел совещание по ремонту дорог, принял участие в церемонии открытия реконструированного путепровода, вручил ключи от новых квартир и пожелал удачи участникам областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Движение по путепроводу в Каменском районе возобновилось спустя девять месяцев. Все это время здесь шел капитальный ремонт. Путепровод, который более 20 лет находился в предаварийном состоянии, связывает две федеральные трассы и является единственной дорогой, соединяющий районный центр с восемью сельскими поселениями и двумя микрорайонами Каменки.

«Всегда горожане подходили и говорили: отремонтируйте нам мост, потому что по нему ездить было уже невозможно», - сказал Иван Белозерцев.

Реконструкция удалось провести при финансовой поддержке из федерального бюджета. В 2016 году при активном содействии губернатора Пензенской области Каменке на условиях софинансирования было выделено более 100 миллионов рублей.

«Если бы не было той заботы, мост остался бы аварийным, и сегодня он был бы уже закрытый. По нему уже ездить было невозможно», - отметил глава администрации Каменского района Константин Грошев.

Открыв движение на путепроводе, Иван Белозерцев дал старт и ежегодному конкурсу профессионального мастерства. За звание «Лучший машинист фронтального погрузчика» в Каменке боролись 16 специалистов дорожно-строительных организаций области.

«Каждый год мы проводим конкурс профессионального мастерства и понимаем, что это дает толчок молодежи, что нужно идти и получать рабочие профессии. Без таких специалистов невозможно построить дорогу, дом, невозможно посеять хлеб», - пояснил глава региона.

Рабочая программа Ивана Белозерцева в Каменском районе продолжилась в местной администрации. Здесь состоялось совещание с участием руководителей подрядных организаций дорожного хозяйства. Губернатор отметил, хорошие дороги способствуют привлечению в регион инвестиций.

«Инвестор, который приходит, например европейский, с желанием что-то построить: завод, предприятие, какие-то площадки, смотрит на дороги. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Пензенской области на 2017 год составляют 5 миллиардов 525 миллионов рублей. Это запредельная сумма. У нас с вами никогда такой суммы не было», - сказал Иван Белозерцев.

В 2017 году за счет средств регионального дорожного фонда в области планируется отремонтировать и построить почти 600 километров автодорог.

«Ямочный ремонт выполнен по плану. Также ведутся работы по благоустройству дорог. Сейчас исправляются имеющиеся замечания. Заканчивается первый этап нанесения горизонтальной разметки, ведутся работы по удалению сухостоя с обочин и откосов дорог», - сообщил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Из районной администрации губернатор направился на улицу Дружбы, 6. По этому адресу в Каменке находятся два пятиэтажных дома, построенных в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья.

Новоселам губернатор вручил ключи от 45 квартир. В общей сложности новое жилье в строящемся микрорайоне должны получить более 200 человек. Оценить качество жилья Ивана Белозерцева пригласила семья Танцыревых. Вадим и Ольга вместе с двумя детьми в новом доме получили двухкомнатную квартиру.

Глава региона отметил, что переселение граждан из аварийных домов стало возможным благодаря федеральной программе. В 2018 году обязанность ее финансирования может полностью перейти на региональный бюджет.

Общество

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