01 февраля 2017, 17:03Общество Белозерцев: Соцпрограммы для молодых семей должны стимулировать рождаемость 1 февраля в Пензе обсудили вопросы реализации жилищных и других социальных программ, действующих на территории региона.

«В настоящее время в Пензенской области предоставляется более 80 видов социальной поддержки, целый ряд программ направлен на создание условий для рождения детей в пензенских семьях. Мы выделяем на данные цели значительные средства областного бюджета, необходимо, чтобы эти вложения работали эффективно, положительно влияли на прирост населения», - сказал Иван Белозерцев в рамках совещания в правительстве.

По данным пресс-центра областного правительства, сейчас число получателей мер социальной поддержки – около 750 тысяч человек, выплаты из облбюджета из них получат около 500 тысяч. По словам губернатора, соцпрограммы должны стимулировать рождаемость, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Необходимо активнее работать в этом направлении на территориях муниципальных образований, использовать альтернативные предложения по улучшению демографических показателей в регионе. Система мер социальной поддержки должна быть действенной, ее надо постоянно совершенствовать», - подчеркнул он.

Общество

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