Белозерцев: Снабжение детей-инвалидов лекарствами должно быть бесперебойным

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05 ноября 2019, 17:08Общество
В 2019 году дети с ограниченными возможностями получили бесплатные медикаменты за счет государственных средств на 8 миллионов 27 тысяч рублей. В Пензенской области на льготы имеют право 1044 ребенка.
«Обеспечение детей-инвалидов жизненно необходимыми лекарственными средствами должно быть бесперебойным, я неоднократно обращал на это особое внимание. Для соблюдения сроков поставки медикаментов также важно, чтобы врачи районных больниц своевременно подавали надлежащие заявки в региональное министерство здравоохранения. Контроль над этим должен быть постоянным. Соответствующее поручение было дано», - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.
Он добавил, что в случае отсутствия лекарств по федеральной льготе, больницы обеспечивают детей-инвалидов препаратами за счет регионального бюджета.
«В 2019 году в адрес министерства здравоохранения региона поступило 10 обращений по вопросам обеспечения детей-инвалидов лекарствами. Обращения рассмотрены, даны разъяснения и приняты меры», - сообщили в пресс-центре регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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