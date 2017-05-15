Белозерцев: Семья – неиссякаемый источник любви и преданности

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15 мая 2017, 09:44Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Международным днем семьи, который отмечается 15 мая.
«Сердечно поздравляю вас с праздником - Международным днем семьи!
Для каждого из нас семья – неиссякаемый источник любви и преданности, взаимопонимания и душевной теплоты. Здесь бережно хранится и приумножается бесценное духовно-нравственное и культурное наследие, формируются добрые традиции.
В Сурском крае есть немало прекрасных семейных пар, отметивших «золотую» или «серебряную» свадьбу. Они – яркий пример истинной верности и взаимопонимания, поддержки и искренней заботы. Чем больше будет таких семей, тем крепче станет регион, тем могущественнее станет наша великая Родина», - отмечается в поздравлении.
Глава региона пожелал пензенцам семейного благополучия, крепкого здоровья, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мира и согласия, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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