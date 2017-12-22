22 декабря 2017, 19:43Здоровье Белозерцев с рабочим визитом посетил Пензенский профилакторий В рамках рабочей поездки в Кузнецкий район Пензенской области губернатор посетил местный санаторий, а в одном из сел пообщался с жителями. Комфортное санаторное лечение и доступная медицинская помощь. Туда Иван Белозерцев приехал на открытие нового офиса врачей общей практики.

Хоровод вокруг елки в новом, отремонтированном клубе местного санатория. С детского праздника начался рабочий визит губернатора в Кузнецкий район. Здравница стала еще более привлекательной. С этого года в учреждении полностью обновили водолечебницу, а также открыли дополнительные процедурные кабинеты. Например, после ремонта здесь появилась солевая комната.

«Солевая комната предназначена для лечения бронхолегочных заболеваний аллергической иммунной системы. Очень популярна среди людей, они видят ее, знают и делятся потом результатами оздоровления» - рассказал начальник медицинской службы санатория Дмитрий Чупрасов.

Еще один объект системы здравоохранения появился в селе Никольское. По коллективной просьбе жителей открылся новый медицинский пункт. 1500 сельчан больше нет нужды ехать на прием к доктору в Кузнецк. Это стало возможным благодаря программе «Развитие территорий». Принимать пациентов будут шесть медицинских специалистов.

«Все делается для людей, мы делаем это с целью приблизить качественную медицинскую услугу для наших граждан», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Здание соответствует всем современным требованиям. На площади в 230 квадратных метров разместились кабинет врача общей практики, процедурная, смотровая, прививочная и физиотерапевтическая, а также кабинеты медсестры и дежурного врача. Даже в самые лютые морозы персоналу, и пациентам будет тепло, так как здание амбулатории отапливает газовая котельная.

Здоровье

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