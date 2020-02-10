Белозерцев: Реклама на зданиях должна не портить, а украшать

Житель Пензы спросил у губернатора Ивана Белозерцева, будут ли фасады зданий очищены от рекламы. Глава региона ответил на вопрос в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

Иван Белозерцев отметил, что в Пензе есть много исторических зданий, прекрасная архитектура.

«Я тоже - за то, чтобы меньше было рекламы, безвкусной, непонятной. Я обращал на это внимание архитекторов. Эту проблему нужно решать. Прошу еще больше объединиться архитектурное сообщество. Предпринимателям нужно предлагать современную рекламу, чтобы она не портила, а украшала здание», - сказал он.

Губернатор поручил обратить внимание на вопрос главе администрации Пензы Андрею Лузгину, главе города Владимиру Мутовкину, а также депутатам Гордумы.

«Если мы хотим, чтобы областной центр был красивым, нужно заниматься этим», - подчеркнул Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».