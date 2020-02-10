Белозерцев: Реклама на зданиях должна не портить, а украшать

10 февраля 2020, 11:02Общество
Житель Пензы спросил у губернатора Ивана Белозерцева, будут ли фасады зданий очищены от рекламы. Глава региона ответил на вопрос в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».
Иван Белозерцев отметил, что в Пензе есть много исторических зданий, прекрасная архитектура.
«Я тоже - за то, чтобы меньше было рекламы, безвкусной, непонятной. Я обращал на это внимание архитекторов. Эту проблему нужно решать. Прошу еще больше объединиться архитектурное сообщество. Предпринимателям нужно предлагать современную рекламу, чтобы она не портила, а украшала здание», - сказал он.
Губернатор поручил обратить внимание на вопрос главе администрации Пензы Андрею Лузгину, главе города Владимиру Мутовкину, а также депутатам Гордумы.
«Если мы хотим, чтобы областной центр был красивым, нужно заниматься этим», - подчеркнул Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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