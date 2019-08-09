Белозерцев рассказал в видео о страшных последствиях наркозависимости

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09 августа 2019, 15:37Общество
С 12 августа по 9 сентября в Пензенской области пройдет антинаркотическая акция «Сурский край без наркотиков» (0+). В своем Instagram глава региона Иван Белозерцев призвал пензенцев не быть равнодушными и принять в ней активное участие.
Видеоролик со страшными кадрами, на которых изображены люди, страдающие от наркомании, глава региона сопроводил напоминанием о серьезности заболевания.
«Это не шоу, где актеры изображают больных наркоманией, это сама жизнь. Без прикрас, с ужасающими последствиями, горем, болью и практически неизбежным трагическим концом», - написал губернатор.
Иван Белозерцев подчеркнул, что важно информировать людей о последствиях наркотической зависимости, потому что эта беда может коснуться каждого.
«Правда о наркомании очень страшна, но молчать о ней нельзя. Нужно говорить об этом в семьях, школах, колледжах и вузах. Беда может прийти в каждую семью, разрушить жизнь любого нормального человека», - подчеркнул Иван Белозерцев в видео.
Губернатор попросил пензенцев принять активное участие в антинаркотической акции, которая стартует в регионе 12 августа.
«Это происходит совсем рядом. Может быть, даже в вашем доме, с человеком, которого вы знаете с детства. Он одинок. Но помочь ему можно. Это вопрос желания и личного участия. Поэтому бороться с наркоманией мы должны сообща. Не будьте равнодушным. Прими самое активное участие в акции «Сурский край без наркотиков», - призвал он.
Сообщить о наркотической зависимости знакомого человека, а также о фактах хранения или распространения запрещенных веществ можно, позвонив по номеру «горячей линии»: 8 (8412) 52-35-23. Анонимность звонка гарантируется, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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