23 октября 2017, 11:36Общество Белозерцев рассказал об итогах визита в Италию 23 октября на оперативном совещании в правительстве области губернатор Иван Белозерцев рассказал об итогах посещения пензенской делегацией Италии.

«В Италии мы посетили инновационные предприятия и провели ряд переговоров. Одна из компаний работает в сфере применения современных технологий в производстве энергии, экономический эффект от использования установок на биогазе - очень большой. Мы уже рассказывали об этой ситуации: на «Маяке» создали такой комплекс, они получают электроэнергию гораздо дешевле, это экономит средства на предприятии», - сказал Иван Белозерцев.

По словам губернатора, перспективы для сотрудничества есть: итальянская компания готова приехать в Пензу и провести презентацию оборудования.

«Компания «Симем» запустит линию по изготовлению бетонных комплектов, это будет одна из самых больших линий в России по производству сборных многоэтажных домов. Мы увеличим объемы строительства качественного современного жилья. Всячески нужно поддержать компанию, нужно обязательно реализовать этот проект. Мы проводили переговоры, подготовили часть оборудования для домостроительного комбината», - сообщил глава региона.

Кроме того, Иван Белозерцев рассказал, что достигнута предварительная договоренность по участию итальянского банка в реализации проекта компании «Мастер-Пак». Обеспечить сопровождение проекта губернатор поручил ответственным лицам.

«Также провели переговоры с компанией по проектированию животноводческих комплексов, хотят создать филиал в регионе, планируют визит в Пензу. Они строят под ключ фермы, есть то, на что нам можно обратить внимание. Если по цене и качеству они будут соответствовать нашим возможностям, то можно передать их бизнесу», - сказал глава региона.

Иван Белозерцев сообщил о презентации инвестпотенциала в Пьяченце. Каждый член делегации провел переговоры по своему направлению с партнерами в области медицины, торговли, продуктов питания.

«Важно, чтобы увеличился товарооборот с иностранными компаниями, объем экспорта в области. На 47% мы увеличили оборот, по сравнению с прошлым годом. Мы должны делать все, чтобы продвигать пензенский товар за рубежом», - заявил он.

Пензенская делегация приняла участие в работе Евразийского экономического форума, где состоялась презентация инвестиционных возможностей региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«В своем выступлении я сделал акцент на промышленности и сельском хозяйстве. В форуме участвовали видные государственные деятели, экономисты, дипломаты. Такие визиты очень важны, необходимо, чтобы их возглавляли представители правительства Пензенской области, чтобы возглавлял делегацию кто-то из должностных лиц руководства области - это гарантия сотрудничества с компаниями», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Общество

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