Белозерцев рассказал о возможном строительстве аквапарка в Пензе

10 февраля 2020, 10:32Общество
10 февраля в ходе прямого эфира с губернатором Иваном Белозерцевым в группе Пензенской области соцсети «ВКонтакте» прозвучал вопрос о строительстве аквапарка.
По словам пользователя, несколько лет назад была информация о строительстве в Пензе аквапарка. Он поинтересовался, как обстоит с этим дело сейчас.
Иван Белозерцев подтвердил, что был заинтересованный инвестор, но в последствии он отказался от этой идеи.
«Хотелось бы, чтобы он был построен. За бюджетные средства аквапарк мы строить не планируем. Будем предлагать инвесторам. Если проявят интерес, выделим землю. По идее, он, конечно, нужен», - сказал губернатор, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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