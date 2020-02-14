Белозерцев рассказал о планах по реконструкции детской железной дороги

14 февраля 2020, 14:36Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев написал на своей странице в Instagram пост о «новой жизни уникального проекта».
«На форуме в Сочи в прошлом году гендиректор «РЖД» Олег Белозеров поддержал наше предложение о создании детского технопарка на базе детской железной дороги в Пензе. Компания выделила 550 миллионов рублей. Начало работ запланировано на июнь этого года», - написал губернатор.
Иван Белозерцев сообщил, что по проекту предусмотрена реконструкция детской железной дороги протяженностью 2,4 км.
«Реконструкция включает в себя модернизацию путей, строительство учебно-административного здания на 100 человек, реконструкцию пассажирского павильона и платформ, реконструкцию депо, устройство площадки для заправки локомотивов, строительство вспомогательных зданий и сооружений, ограждение детской железной дороги.
При разработке проекта учтена необходимость создания доступной среды. Сейчас он проходит государственную экспертизу. За два года детская железная дорога полностью преобразится!
Детский «Кванториум» будет размещаться в здании учебного корпуса. Там будут учебные классы, вся необходимая техника, в том числе тренажеры», - рассказал глава региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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