Белозерцев рассказал о машине своей мечты

В ролике глава региона пояснил, что находится на заводе «АвтоВАЗ», который расположен в Тольятти. Там и случилась «неожиданная встреча с мечтой юности».

«Здесь в выставочном зале - прекрасная машина, в народе ее называют «копейкой». Было мечтой каждого человека, наверное, чтобы у него была такая. У меня, к сожалению, такой возможности не было», - отметил Иван Белозерцев.

Ранее информагентство сообщало о том, что 21 февраля губернатор отправился в Тольятти, чтобы принять участие в заседании Совета при полпреде президента в ПФО Игоре Комарове. На совещании планировалось обсудить вопрос развития массового детско-юношеского спорта и физической культуры в округе. Также в рамках работы совета запланировано посещение технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», сообщает пресс-центр регионального правительства. Участники заседания, возможно, посмотрят и турнир по баскетболу, который проходит в Тольятти 20 и 21 февраля. В нем участвует пензенская команда юношей 2006 года рождения. Ребята борются за призы полпреда президента РФ в ПФО, пишет ИА «Пенза-Пресс».