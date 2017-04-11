Белозерцев раскритиковал работы по благоустройству

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11 апреля 2017, 15:02Общество
Слишком много грязи на улицах после зимы. Такое заявление сделал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на видеоконференции с главами муниципальных образований региона.
«По улице Ленина проехал на велосипеде - бардак! Стыдно, я еду и не знаю, куда голову спрятать», - сказал Иван Белозерцев.
Мусор - вдоль бордюров, на газонах, во дворах. Губернатор Иван Белозерцев недоволен тем, что на улицах так грязно, несмотря на то, что с 20 марта в области проходит месячник по благоустройству - убирают скверы, парки, городские леса.
На совещании докладывают: только стихийных свалок за это время ликвидировано более тысячи.
«Очищено от мусора 351 кладбище, ритуальное место. В мероприятиях по благоустройству приняло участие более 109 тысяч человек, было задействовано 1172 единицы техники», - сообщил начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин.
С начала 2017 года специалисты управления ЖКХ и гражданской защиты населения области провели более четырех тысяч рейдов в районах, составили 1770 протоколов за нарушение правил благоустройства.
«По Городищенскому району за неделю составлено 11 протоколов. Ни о чем! Потому что управление ЖКХ не работает, замы глав и вы с ними тоже не работаете. До абсурда доходить не надо, если проживают в домовладении люди пенсионного возраста, у них никого нет, им сложно это сделать, то найдите другое решение», - возмутился губернатор.
Глава региона также потребовал от глав районов немедленно привести в порядок кладбища. В областном центре, по мнению Ивана Белозерцева, необходимо увеличить количество бригад, которые занимаются благоустройством. Иначе с задачей коммунальщикам просто не справиться.
Месячник завершится 22 апреля всеобщим субботником. К этому времени глава региона распорядился подготовить посадочный материал, завезти чернозем и отремонтировать детские площадки во дворах.
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