09 января 2017, 19:18Общество Белозерцев раскритиковал качество уборки снега На первом в 2017 году оперативном совещании в правительстве Пензенской области подвели итоги работы в прошедшие праздники. Благодаря активной работе правоохранительных органов и общественников, ЧП на массовых мероприятиях не произошло. Тем не менее, без происшествий в новогодние каникулы не обошлось.

Традиционные зимние каникулы в Пензенской области, в целом, прошли благополучно. С 30 декабря по 8 января в регионе состоялось около 3500 мероприятий, в которых приняли участие почти 300 тысяч пензенцев. Общественный порядок обеспечивали более 3000 полицейских и 1500 общественников. Крупных ЧП зафиксировано не было, и даже некоторые цифры мелких происшествий, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, уменьшились.

«По линии ГИБДД в период с 1 января по 8 января 2017 года сократилось количество погибших. В этом году - три человека, в прошлом году было четыре. ДТП с участием детей в 2017-ом совершено одно, в прошлом совершено четыре транспортных происшествия. И по раненым: за этот период - 45 человек, в прошлом году за аналогичный период времени было 48», - рассказал начальник управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Пензенской области Вячеслав Муругов.

Тем не менее, спокойной первую неделю нового года не назовешь. В зимние каникулы было задержано 158 водителей в состоянии алкогольного опьянения. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, зафиксирован небольшой рост мелких краж, а также фактов умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью.

За период новогодних праздников в ходе рейдов было изъято 85 литров спирта. Выявлено два факта продажи алкоголя без лицензии и один факт реализации контрафакта.

Как и в 2016 год, есть жертвы в результате пожаров.

«С 31 декабря по 8 января произошло 22 пожара. Это на семь пожаров меньше, чем в прошлогодние каникулы. Зарегистрировано три случая гибели людей. Это на пять человек меньше, чем показатели 2016 года», - сообщил начальник управления ЖКХ Пензенской области Михаил Панюхин.

Прошедшие в последние дни новогодних праздников обильные снегопады, по словам губернатора, показали, что пензенские коммунальные службы не справляются с расчисткой дорог. По мнению Ивана Белозерцева, в сфере ЖКХ не существует должной системы уборки территории. Кроме того, несмотря на большую работу снегоуборочной техники, в областном центре ее не хватает. Нужно увеличить парк спецтранспорта.

«Наша с вами задача - это обеспечить нормальные условия для граждан, поэтому без техники мы ничего не сделаем. Надо взять в лизинг - возьмите. Как бы вы не рвались, вы можете круглосуточно работать, но ничего не сделаете, потому что невозможно без техники сделать. Люди говоря: снег выпал. Мы через сутки, через двое... Нет, обеспечьте мне сейчас! И люди правы», - сказал Иван Белозерцев.

Особенно плохо, по словам губернатора, дела обстоят во дворах. По словам начальника Госжилстройтехинспекции, по результатам рейда, который прошел в выходные, выдано 56 предписаний управляющим компаниям на уборку снега. Однако проблема в том, что не у всех управляющих компаний есть в собственности снегоуборочная техника, и они ее арендуют.

«Привлекая эту технику, успевают ли убирать территорию? Крупные нет, конечно. Есть ряд компаний, которые имеют больше 100 домов в управлении. Там, конечно, пожадничали», - сказала начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко.

Губернатор поручил проконтролировать работу управляющих компаний, чтобы они активно занимались уборкой дворовых территорий. Кроме того, необходимо не допустить несчастных случаев из-за сосулек, образовавшихся после оттепелей.

Общество

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