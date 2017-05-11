11 мая 2017, 17:35Общество Белозерцев проверил ход посевной кампании в Каменском районе Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил Каменский район. В ходе рабочего визита глава региона побывал на одном из местных сельскохозяйственных предприятий и лично проверил, как идет посевная кампания.

На полях в Каменском районе всходит яровая пшеница. В хозяйстве Людмилы Глуховой зерновые занимают половину посевных площадей. Выращивать пшеницу и ячмень планируют на 12 тысячах гектаров. Две трети полей уже засеяны. По сравнению с прошлым годом, площадь пашни в хозяйстве увеличилась на семь с половиной тысяч гектаров.



«По каменской и мокшанской зонам у нас прибавилась достаточно большая площадь - пять с половиной тысяч», - сообщила директор аграрной компании Людмила Глухова.



В 2016 году урожайность зерновых в хозяйстве составила более 45 тысяч центнеров зерна с гектара. На 2017 год у компании более амбициозные планы - собрать с каждого гектара по 50 тысяч центнеров зерна. На предприятии трудятся около 100 человек, почти все - из Каменки.

По словам директора компании, в полях работают круглосуточно: днем сеют, ночью обрабатывают от вредителей.

Работу предприятия высоко оценил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Глава региона порекомендовал делиться опытом с другими хозяйствами.



«Те, кто занимается растениеводством, друг другу - не конкуренты. Если в соседнем селе или хозяйстве получат такой же урожай, как и вы, то это очень здорово», - отметил он.



Увеличения урожайности в 2017 году ждут ото всех аграрных предприятий региона. По словам министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, в Пензенской области планируют собрать рекордный урожай.



«Мы рассчитываем получить 2 миллиона 300 тысяч тонн зерна основной нашей продукции, 2 миллиона сахарной свеклы. По нашим основным стратегическим культурам - это подсолнечник - порядка 400 000 тонн. Не ниже уровня прошлого года», - сказал Андрей Бурлаков.



Яровой сев в регионе подходит к завершению. Аграрии планируют закончить кампанию в течение десяти дней. После этого в регионе приступят к посадке овощей.

Общество

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