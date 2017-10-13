13 октября 2017, 19:52Общество Белозерцев проверил готовность перинатального центра Иван Белозерцев проверил готовность перинатального центра к приему первых пациенток. Пензенский объект здравоохранения должен открыться уже в конце октября.

Экскурсию по перинатальному центру губернатор начал с осмотра входной группы, которая изменилась после одного из последних визитов в медучреждение главы региона.

В холле первого этажа губернатор побеседовал с медперсоналом, уточнил мнение будущих сотрудников нового перинатального центра о качестве объекта, их готовность, используя современное оборудование. Планируется, что с первых дней учреждение будет работать на полную мощность.

«В области, в среднем, - 13 тысяч родов, из них 6000 будет проходить точно здесь. Если места будут освобождаться, мы здесь и физиологию родов будем разрешать, будем пытаться максимально использовать площади, потому что они дорого нам обходятся», - пояснил министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

Глава региона в ходе осмотра здания проверил, все ли в порядке. Так, Иван Белозерцев обнаружил, что в кранах нет воды. Оказалось, что пока еще не все системы запустили.

«Включайте воду, тепло. Вы должны все проверить», - сказал губернатор.

Также глава региона поинтересовался, проведена ли телефонная линия. Выяснилось, что номера у перинатального центра будут в точности такие же, как в роддоме в детской областной больнице. Именно оттуда в новое медучреждение переведут всех пациенток.

На данный момент выполнен основной объем строительно-монтажных работ, завершаются чистовые работы в цокольной части здания, актовом зале и вестибюле, ведется наладка систем телемедицины и информационной системы, устраняются мелкие недоделки и дефекты.

Общество

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