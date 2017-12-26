26 декабря 2017, 15:08Общество Белозерцев прокомментировал дело Савина На большой пресс-конференции глава региона Иван Белозерцев прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг бывшего экс-губернатора Пензенской области Валерия Савина, на которого заведено уголовное дело.

Вопрос задал главный редактор информационно-аналитического портала The Penza Post Александр Тузов.

«Я характеризую Валерия Александровича Савина как работника и профессионала с положительной стороны. Что касается уголовного дела, то следственные органы разберутся. Любому чиновнику нужно работать в рамках закона и не использовать служебное положение», - отметил Иван Белозерцев.

Гендиректор ТРК «Экспресс» Степан Парфенов поинтересовался позицией главы региона по поводу травли некоторых чиновников в отдельных СМИ. Иван Белозерцев отметил, что написать можно что угодно, но если указанные в материале факты о нарушениях подтвердили правоохранительные органы, то госслужащий должен ответить по закону.

«Человек всегда может подать в суд на СМИ, если там - недостоверные факты. Не всегда мне нравится подача материалов. Попросил бы вас относиться друг к другу с уважением», - подчеркнул глава региона.

Что касается должности вице-губернатора, которую занимал Валерий Савин, ее сокращать не планируется. Назначение будет в 2018 году, отметил Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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