Белозерцев призвал журналистов расследовать тему оборота контрафакта

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15 января 2019, 12:03Общество
В Пензенской области подвели итоги месячника по борьбе с нелегальным оборотом спиртосодержащей продукции, стартовавшего по инициативе губернатора Ивана Белозерцева.
Всего проверили порядка 2360 объектов торговли, нашли 137 нарушений и составили 83 протокола. В основном, они связаны с незаконной реализацией товаров, свободная продажа которых запрещена или ограничена.
«По выявленным фактам проводится проверка, по части из них в судебном порядке наложены максимальные штрафы - по 30 тысяч рублей на индивидуальных предпринимателей», - сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.
«Прошу довести работу с судом до конца. Она очень важна и не должна быть формальной. От контрафактного алкоголя гибнут люди, а этого нельзя допускать. Я буду вникать в каждый случай и попрошу подключиться к работе журналистов», - подчеркнул глава региона Иван Белозерцев.
По его словам, независимое журналистское расследование позволит проводить максимально открытые обсуждения проблемы и информировать людей о недобросовестных бизнесменах.
Во всех муниципалитетах региона и в минсельхозе в период месячника работала «горячая линия», на нее обратились 45 человек. Звонили из Пензы, а также Пензенского, Бессоновского, Нижнеломовского, Мокшанского и других районов.
С нелегальным оборотом алкогольной продукции боролись и общественники. Они вместе с ответственными лицами посетили более 160 торговых точек, в которых зафиксировали шесть случаев торговли нелицензионной алкогольной продукцией. Молодые люди участвовали в вечерних рейдах, где выявляли факты продажи алкоголя несовершеннолетним, сообщили в пресс-центре облправительства., пишет ИА «Пенза-Пресс».
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