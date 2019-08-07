Белозерцев призвал ускорить работы по реконструкции детской больницы

В областной детской больнице полным ходом идет первый этап масштабной реконструкции. Ее не было с момента открытия клиники. Средства, а это почти 580 миллионов рублей, были выделены благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Возможность улучшить условия пребывания маленьких пациентов в больнице появились после того, как в новое здание переехал перинатальный центр. 7 августа детскую клинику посетил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

К концу 2020 года областная детская больница превратится в современную клинику с высокотехнологичным оборудованием, отвечающую новым нормам СанПиН и требованиям противопожарной безопасности.

«Для того, чтобы избежать пожаров, предусмотрено дополнительное оборудование, емкости закупили, сейчас будем монтировать, дымоудаление будет предусмотрено», - рассказал генеральный директор подрядной организации Владимир Савинкин.

Первый этап реконструкции предусматривает работы в главном корпусе больницы. Сейчас там идет усиление плит перекрытий и стеновых панелей, прокладываются инженерные коммуникации. Дальше планируется замена кровли и крылец.

«Надеюсь, что все будет выполнено качественно. Если есть такая возможность, было бы, конечно, неплохо с опережением графика закончить, и вы бы перешли на следующий корпус», - сказал глава региона.

После реконструкции главный корпус больницы будет называться хирургическим, там расположатся отделения одноименного профиля и реанимация. Палаты будут одно-, двух- и трехместными с индивидуальными санитарными комнатами. Они обеспечат комфортные условия пребывания не только детей, но и их родителей. В этом же здании откроется обновленное приемное отделение. Его планируют оснастить современным диагностическим оборудованием.

«В приемном отделении должна будет установлена ультразвуковая диагностика, планируется новый компьютерный томограф и современная лаборатория. В то же время в приемном отделении будет так называемая противошоковая палата, реанимационный зал, в котором будут оказываться помощь больным с серьезными травмами, - как после дорожно-транспортных происшествий, падений с высоты и так далее», - рассказал заместитель главного врача по медицинской части Пензенской областной детской клинической больницы имени Филатова Леонид Погожев.

После реконструкции хирургического корпуса, подрядные организации приступят к ремонту здания, где ранее располагался родильный дом. Там разместятся отделения педиатрического профиля. Оба корпуса соединят теплым переходом.

«То, что будет сделано для оказания медицинской помощи детям, это, конечно, огромный шаг вперед. Поэтому мы с вами должны выполнить задачу. Президент выделил деньги на развитие системы здравоохранения области», - сказал глава региона.

Губернатор дал поручение региональному министерству здравоохранения продумать план повышения квалификации медицинского персонала клиники. Он должен быть завершен к открытию обновленных корпусов больницы.