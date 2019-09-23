Белозерцев призвал ускорить работу по ремонту крыш

В Пензенской области по программе капремонта идет восстановление крыш 158 зданий. В 58 домах работы приняты, 40% оставшихся объектов – на завершающей стадии.

Не все крыши, внесенные в план на этот год, успели доделать в сухую погоду из-за небольшого количества подрядных организаций, берущихся за такую работу. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщила руководитель регионального фонда капремонта Наталья Моисеева.

«У нас не так много подрядчиков, чтобы именно в летний период все работы организовать. Придется делать и зимой. Сейчас 86 домов раскрыто, они - в работе», - добавила она.

Губернатор Иван Белозерцев потребовал взять ситуацию на жесткий контроль и все же делать ремонт крыш летом, а не зимой. Также глава региона сообщил, что увеличилось количество жалоб на работу управляющих компаний.

«Предписания не выполняются в течение длительного времени, проблемы копятся, люди справедливо возмущаются», - сказал Иван Белозерцев, призвав главного жилищного инспектора региона Инну Левченко готовить обращения в суд при плохой работе управляек, пишет ИА «Пенза-Пресс».