07 июля 2017, 13:44Общество Белозерцев призвал сделать интернет доступным для всех жителей области Каждому жителю Пензенской области должна быть доступна качественная мобильная связь и высокоскоростной интернет. Такую задачу Иван Белозерцев поставил перед организациями, которые оказывают услуги связи на территории региона.

Во время совещания губернатор зачитал несколько обращений граждан по поводу неудовлетворительного качества связи и отсутствия интернета в ряде населенных пунктов.

«Уважаемый Иван Александрович, мы, жители Никольского района, хотим обратиться к вам за помощью в решении очень насущного вопроса. К сожалению, на территории нашего района есть серьезные проблемы с сотовой связью. В 21 веке это, конечно, не нормально совершенно», - говорится в обращении.

«Что, мы не можем решить эту проблему что ли? Можем. Люди возмущаются и многие уже привыкли, но к этому привыкнуть невозможно», - заявил Иван Белозерцев.

Также участники совещания обсудили реализацию проекта по подключению к интернету объектов образования и здравоохранения, развитие в Пензенской области цифрового телевидения, оказание услуг почтовой связи.

Общество

просмотров 25