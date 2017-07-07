Белозерцев призвал сделать интернет доступным для всех жителей области

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07 июля 2017, 13:44Общество
Каждому жителю Пензенской области должна быть доступна качественная мобильная связь и высокоскоростной интернет. Такую задачу Иван Белозерцев поставил перед организациями, которые оказывают услуги связи на территории региона.
Во время совещания губернатор зачитал несколько обращений граждан по поводу неудовлетворительного качества связи и отсутствия интернета в ряде населенных пунктов.
«Уважаемый Иван Александрович, мы, жители Никольского района, хотим обратиться к вам за помощью в решении очень насущного вопроса. К сожалению, на территории нашего района есть серьезные проблемы с сотовой связью. В 21 веке это, конечно, не нормально совершенно», - говорится в обращении.
«Что, мы не можем решить эту проблему что ли? Можем. Люди возмущаются и многие уже привыкли, но к этому привыкнуть невозможно», - заявил Иван Белозерцев.
Также участники совещания обсудили реализацию проекта по подключению к интернету объектов образования и здравоохранения, развитие в Пензенской области цифрового телевидения, оказание услуг почтовой связи.
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