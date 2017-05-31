Белозерцев призвал брать пример с Заречного

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31 мая 2017, 19:48Общество
Главы городов и районов Пензенской области, а также представители региональной прокуратуры обсудили вопросы благоустройства. Межведомственное совещание состоялось в Заречном. Оно было посвящено теме организации отдыха у воды.
В 2016 году на территории региона работали 11 оборудованных пляжей. В 2017-ом планируется открыть столько же.
Представители администрации Заречного показали, как обустроены зоны отдыха в закрытом городе.
«Перед началом купального сезона силами нашего спасательного отряда обследуем дно до глубины двух метров, убираем все предметы, которые там появились. Проводим анализ воды к началу сезона, организовываем санитарный пост. У нас есть вагончик, где каждый день находятся медсестра и два спасателя», - рассказал глава г. Заречный Олег Климанов.
После осмотра зоны отдыха делегация посетила один из дворов. Увиденное приятно удивило участников совещания. Губернатор Иван Белозерцев после экскурсии отметил, что Заречный - это хороший пример взаимодействия власти и жителей и призвал глав районных администраций брать пример с закрытого города.
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