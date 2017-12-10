11 декабря 2017, 10:02Общество Белозерцев призвал активнее строить элеваторы в связи с ростом урожая 11 декабря в ходе оперативного совещания губернатор Иван Белозерцев рассказал об итогах развития сельского хозяйства в Пензенской области за 2017 год.

По словам Ивана Белозерцева, регион завершает год с неплохими показателями.

«Более 2,5 млн тонн зерна собрали, работа продолжается, осталось убрать кукурузу и подсолнечник. Обратите внимание на эту работу, нет еще морозов, которые бы подсушили эти культуры, но нужно убрать», - подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что пензенские аграрии в уходящем году собрали рекордный урожай сахарной свеклы - 2,3 млн тонн. Для сравнения, в прошлом году было собрано 2 млн тонн. Также у региона - второе место по ПФО по урожайности овощей, а также по производству мяса и рыбы.

«Надо эти темпы сохранить, есть и проблемы: невысокая цена на зерно. Надо активнее строить элеваторы. С каждым годом урожайность растет, и они будут нужны. Обращаю внмание на восстановление элеватора в Кузнецком районе на 130 тыс. тонн, надо искать инвестора, чтобы к августу-сентябрю мы его восстановили», - призвал губернатор.

По словам зампреда правительства – министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова, к уборочной кампании следующего года в эксплуатацию будет также введен элеватор в Тамалинском районе. Иван Белозерцев поручил погрузиться в эту работу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«В следующем году надо увеличить объемы производства мяса, молока. В том числе - увеличить объем за счет производства мяса птицы, также у нас крупный проект по развитию свиноводства», - отметил он.

Также глава региона поручил заняться поддержкой инвестпроектов в этом направлении. Он нацелил пензенских аграриев на увеличение урожая зерновых в 2018 году – до 2,7 млн тонн.

Общество

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Источник фотографии: Фото Галины Пресняковой

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