02 мая 2017, 15:55Общество Белозерцев призвал активнее штрафовать нарушителей противопожарного режима Обеспокоенность резким увеличением числа возгораний в минувшие выходные выразил губернатор. В ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что, несмотря на работу по профилактике пожаров, избежать происшествий не удалось.

Как отметил начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов, при повышении класса пожарной опасности ведомство будет ходатайствовать о распространении особого противопожарного режима на весь регион.

«Возбуждено 17 административных протоколов на руководителей. По дачным участкам - порядка 80 протоколов составлено», - сообщил Сергей Козлов.



«Не все руководители администраций адекватно реагирует, то есть такое впечатление, что это только нам надо. Вы мне дайте фамилии, освободимся от них», - заявил Иван Белозерцев.

Губернатор рекомендовал активнее штрафовать нарушителей противопожарного режима. Также Иван Белозерцев отметил, что муниципалитетам нужно изыскивать денежные средства на опашку земли вокруг населенных пунктов и избавляться от сухой травы еще осенью.

Общество

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