Белозерцев принял участие в видеоконференции Медведева

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05 июля 2017, 19:46Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в видеоконференции председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. На совещании обсуждалась реформа контрольно-надзорной деятельности. С 2018 года все плановые проверки должны проводиться исключительно исходя из категорий рисков, по которым планируется распределить все поднадзорные объекты.
«Контрольный фокус – на места, где угроза причинения вреда, жизни и здоровью людей является максимальной. И наоборот, нет смысла ходить с проверками туда, где потенциальная угроза незначительна. Такой же подход необходимо использовать и при плановых проверках», - заявил Дмитрий Медведев.
Со слов главы региона, основные задачи реформы госконтроля – сокращение административного давления на бизнес, обеспечение безопасности государства и общества за счет повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности. Эти функции возложены на 11 региональных министерств и ведомств. В том числе - министерство промышленности, министерство труда, жилинспекцию, управление ЖКХ и министерство культуры.
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