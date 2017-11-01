Белозерцев принял участие в проводах полицейских на Северный Кавказ

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01 ноября 2017, 19:27Общество
Утром 1 ноября сводный отряд управления МВД России по Пензенской области отправился в служебную командировку в Чеченскую Республику. На Северном Кавказе полицейские пробудут полгода.
Долгие месяцы пензенским полицейским предстоит нести службу вдали от дома - в Чеченской Республике в поселке Серноводск Сунженского района. По многолетней традиции проводить стражей порядка в служебную командировку пришли родные, близкие, друзья, коллеги, а также руководство ведомства. Впервые в церемонии принял участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
«Я уверен, что вы с задачей справитесь. То, что касается жен, детей, родителей – если возникнут проблемы в период несения вашей службы, начальник УВД, командиры и я, как губернатор, всегда окажем помощь и поддержку», - сказал он.
Начальник регионального управления МВД России по Пензенской области Юрий Рузляев напомнил сотрудникам о строгом соблюдении законности и служебной дисциплины и попросил уважать традиции местных жителей.
«Вы будете круглосуточно нести службу на заградительных пунктах с местными сотрудниками и оказывать практическую и методическую помощи в раскрытии преступлений», - пояснил Юрий Рузляев.
После построения и проверки документов бойцам дали несколько минут на прощание с близкими. Затем прозвучала команда: «По машинам!» – и пензенские полицейские отправились в долгую дорогу. Обратно домой стражи порядка планируют вернуться к майским праздникам.
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