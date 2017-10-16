16 октября 2017, 11:06Общество Белозерцев принял участие в открытии Всемирного фестиваля молодежи Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Россия уже в третий раз становится хозяйкой фестиваля. В этом году основные мероприятия проходят в Олимпийском парке в Сочи, сообщает пресс-центр облправительства. Для участия в них приехали около 20 тысяч молодых людей более чем из 180 стран мира – лучшие представители студенчества, достигшие успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

В делегацию Пензенской области на фестивале, который предполагает обширную научно-образовательную, а также культурную и спортивную программы, вошли более 100 человек.

На церемонии открытия фестиваля выступил Владимир Путин. Он отметил, что XIX фестиваль стал самым представительным за всю свою историю.

«Убежден, вас – молодежь разных стран, национальностей, вероисповеданий – объединяют общие чувства, ценности и цели, стремление к свободе, счастью, миру и согласию на планете, желание созидать, добиваться большего. А мы будем делать все для того, чтобы вы достигли успеха. Энергия, талант молодости обладают поразительной силой. Молодое поколение всегда приносит в мир новаторские идеи. Вам свойственны эксперименты, споры, свойственно не соглашаться с привычным укладом вещей. Дерзайте. Создавайте свое будущее. Стремитесь изменить этот мир, сделать его лучше», - подчеркнул глава российского государства.

Как отметил губернатор Иван Белозерцев, общаясь с представителями пензенской делегации, фестиваль станет новым этапом в международном сотрудничестве, ведь он призван объединить будущие поколения вокруг идеи мира и дружбы. Молодежь всегда проще находит общий язык друг с другом, интегрируется в незнакомой среде, учится понимать чужие традиции и культуру.

Как и в прошлые годы, символом фестиваля выбрали разноцветную ромашку, символизирующую преемственность традиций, связь поколений и единство всего мирового сообщества. В 2017 году главным элементом стали цветные пиксели как знак общности молодежи всего мира в информационную эпоху, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: Скриншот с https://www.youtube.com/watch?v=u1XkU-9G_c4

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