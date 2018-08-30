Белозерцев принял участие в открытии спортплощадки орловской школы

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30 августа 2018, 10:01Общество
Губернатор Пензенского региона Иван Белозерцев и врио губернатора Орловской области Андрей Клычков открыли многофункциональную спортивную площадку в орловском поселке Шаблыкино.
На церемонии открытия Иван Белозерцев отметил, что это событие многим ребятам запомнится на всю жизнь. Также он сказал, что новая спортплощадка – замечательный подарок к началу учебного года.
Глава Пензенской области подчеркнул, что гордится тем, что родился и вырос в селе, работал в колхозе.
«У нас не было таких стадионов, таких площадок, но, тем не менее, физкультура была одним из самых любимых предметов у всей молодежи», - поделился воспоминаниями Иван Белозерцев.
Он обратил внимание на то, что на сегодняшний день условия образования в селе ничуть не уступают городским.
«Все для занятий у вас есть. Самое главное – чтобы вы старались. Учеба – это тяжелый труд. Но надо себя заставлять, проявлять усердие, и, поверьте, - все у вас будет в жизни нормально. От вас зависит дальнейшая ваша судьба», - сказал он.
Иван Белозерцев рассказал орловчанам об успехах пензенских спортсменов.
«Большие средства вложены в развитие спортивной инфраструктуры. Пензенская земля подарила миру, Советскому Союзу, России олимпийских чемпионов, чемпионов мира по хоккею, спортивной и художественной гимнастике, плаванию, прыжкам в воду и другим видам спорта.
Эти спортивные объекты – для здорового образа жизни, для того, чтобы вы росли здоровыми, сильными, уверенными в себе. Такая молодежь нужна и для Орловской области, и для нашей Родины – России», - сказал он.
От Пензенской области губернатор вручил директору шаблыкинской средней школы футбольный мяч из хрусталя. Символический подарок будет храниться в школьном музее, сообщили в пресс-центре облправительства.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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