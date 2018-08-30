Белозерцев принял участие в открытии спортплощадки орловской школы

На церемонии открытия Иван Белозерцев отметил, что это событие многим ребятам запомнится на всю жизнь. Также он сказал, что новая спортплощадка – замечательный подарок к началу учебного года.

Глава Пензенской области подчеркнул, что гордится тем, что родился и вырос в селе, работал в колхозе.

«У нас не было таких стадионов, таких площадок, но, тем не менее, физкультура была одним из самых любимых предметов у всей молодежи», - поделился воспоминаниями Иван Белозерцев.

Он обратил внимание на то, что на сегодняшний день условия образования в селе ничуть не уступают городским.

«Все для занятий у вас есть. Самое главное – чтобы вы старались. Учеба – это тяжелый труд. Но надо себя заставлять, проявлять усердие, и, поверьте, - все у вас будет в жизни нормально. От вас зависит дальнейшая ваша судьба», - сказал он.

Иван Белозерцев рассказал орловчанам об успехах пензенских спортсменов.

«Большие средства вложены в развитие спортивной инфраструктуры. Пензенская земля подарила миру, Советскому Союзу, России олимпийских чемпионов, чемпионов мира по хоккею, спортивной и художественной гимнастике, плаванию, прыжкам в воду и другим видам спорта.

Эти спортивные объекты – для здорового образа жизни, для того, чтобы вы росли здоровыми, сильными, уверенными в себе. Такая молодежь нужна и для Орловской области, и для нашей Родины – России», - сказал он.

От Пензенской области губернатор вручил директору шаблыкинской средней школы футбольный мяч из хрусталя. Символический подарок будет храниться в школьном музее, сообщили в пресс-центре облправительства.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».