Белозерцев примет участие в Совете при полпреде президента в ПФО

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22 марта 2018, 16:07Бизнесновости
23 марта в Нижнем Новгороде состоится заседание Совета при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе.
Как сообщает пресс-служба полпреда, на заседание приглашены министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, представители Федерального Собрания, общественники, представители региональной власти.
От Пензенской области на мероприятии будут присутствовать губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, главный федеральный инспектор по региону Дмитрий Каденков, спикер ЗакСобра Валерий Лидин.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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