Белозерцев пригрозил министру промышленности увольнением

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23 апреля 2018, 13:04Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев раскритиковал работу чиновников по улучшению работы межмуниципального транспорта.
По словам министра промышленности и инновационной политики Михаила Торгашина, работа по увеличению маршрутов ведется.
«Общее количество маршрутов увеличено на 11% - до 189, количество рейсов увеличено на 73% - до 185», - доложил он на оперативном совещании 23 апреля.
«Задача, которую я ставил, выполнена?» - спросил Иван Белозерцев.
Оказалось, что не совсем. Глава региона возмутился этим и спросил, в чем проблема.
«Первый контрольный срок был 1 апреля, поставили срок на 1 июня. Объем заложенных средств не соответствует необходимым в Белинском, Вадинском, Тамалинском, Никольском, Нижнеломовском, Сосновоборском», - сообщил Михаил Торгашин.
«Не вынуждайте меня освобождать вас от должности и Беспалова [Валерий Беспалов – заместитель председателя областного правительства] привлечь к ответственности. Панин [Алексей Панин - начальник управления по обеспечению деятельности губернатора], поднимите протокол, выясните, кто отвечает за исполнение поручения, подготовьте предложение по наложению дисциплинарных взысканий. Никаких переносов сроков без моего согласия не может быть! Если я установил сроки, и мы их обговорили, они реальные, они должны выполняться. Привыкли: дубинкой по голове – тогда начинают шевелиться, дубинку опустили – начинают засыпать. Люди ждут этих дополнительных автобусов», - подвел итог Иван Белозерцев.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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