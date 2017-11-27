27 ноября 2017, 17:59Общество Белозерцев пригрозил чиновникам лечением в неотремонтированных ФАПах Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил строить не менее четырех амбулаторий врачей общей практики в год. Иначе, по его словам, в неотремонтированные ФАПы он отправит лечиться чиновников.

По словам министра здравоохранения области Владимира Стрючкова, планируется построить амбулатории в Голицыно и Верхней Елюзани.

«Поробуем в этот список добавить еще два объекта», - пояснил он.

«Каждый год мы должны строить не менее четырех амбулаторий, иначе должностные лица правительства, министр здравоохранения будут ездить лечиться не в областные больницы, а в неотремонтированные, необорудованные амбулатории, туда, к народу. Тогда найдем и понимание, и решение, откуда изыскать денежные средства», - сказал губернатор.

Иван Белозерцев также отметил, что проекты амбулаторий должны быть недорогие, но качество зданий - хорошим, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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