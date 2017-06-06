06 июня 2017, 14:34Общество Белозерцев предложил ввести должность инвеступолномоченного В правительстве Пензенской области обсудили возможность учреждения новой должности - уполномоченного по защите прав инвесторов. С такой инициативой выступил губернатор Иван Белозерцев.

В ряде российских регионов практика учреждения института инвеступолномоченного зарекомендовала себя, как эффективная. Однако, по мнению Ивана Белозерцева, введение этой должности для решения проблем, возникающих в ходе реализации инвестпроектов, не должно повлиять на бюджетные затраты.

«Это не дополнительная штатная единица, а человек, который, возможно, будет назначен из общественников, из действующих должностных лиц. Не для рейтинга, а для работы, решения вопросов, продвижения инвестиций, поддержки бизнеса», - заявил губернатор Пензенской области.

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