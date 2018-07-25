Белозерцев предложил усилить ответственность за распространение гриппа птиц

По словам губернатора Ивана Белозерцева, эпизоотическая обстановка по гриппу птиц в стране продолжает ухудшаться: только с начала 2018 года было выявлено 63 случая в регионах. Проблема не обошла стороной и Пензенскую область. В настоящее время ситуация стабилизирована.

«Все мероприятия, которые были предписаны, мы выполнили, с задачей практически справились. Но меня волнует, что наша система не срабатывает. Откуда в регионе появляется эта проблема? В первую очередь, из-за халатности ветслужб, невежства пердпринимателей, которые тащат в регион необследованную птицу без документов, продают по подворьям, а затем заносят в крупные хозяйства», - отметил он.

Глава региона добавил, что заражению подвержена и та птица, которая содержится в личных подсобных хозяйствах, и та, которую производят на птицефабриках, а это большие потери.

«Я был вынужден подписать постановление об изъятии птиц, в том числе – здоровых. Это нужно по регламенту, чтобы не допустить распространение гриппа. Одна предпринимательница приобрела 1500 кур, должна была реализовывать их в Саратовской области, но продавала здесь. У меня вопрос: где наши ветеринарные врачи и как у нас организована работа по предупреждению таких явлений?» - возмутился Иван Белозерцев.

С предпринимателями, по словам губернатора, ведется недостаточная разъяснительная работа, раз они думают, что не будут наказаны. Иван Белозерцев предложил подготовить идеи по изменению федерального законодательства в части усиления ответственности за подобные правонарушения вплоть до уголовной, выйти с ними в Госдуму через ЗакСобрание региона.

«Огромные убытки - и штраф в 3500 рублей. Законодательство не регулирует жестко этот вопрос. А штрафы в миллион рублей будут останавливать, отрезвлять. Предприниматели будут понимать, что надо получать документы на птицу», - пояснил он.

Иван Белозерцев также указал на необходимость серьезнее работать с ветврачами.

«Нужно повышать их ответственность. Ветеринар должен получать информацию о новых животных, которые появляются в хозяйствах – через глав поселений, СМИ. Мы можем найти ресурс, чтобы мотивировать людей. Все заинтересованы в том, чтобы обстановка в регионе была нормальная, никто не хочет потерять поголовье. Из-за хамства, недобросовестного выполнения законодательства людей подставляют», - сказал глава региона.

Областная лаборатория, добавил он, должна работать в круглосуточном режиме. Также, по его словам, следует задуматься о повышении зарплат сотрудникам ветслужб, создать поощрительный фонд в размере трех-пяти миллионов рублей.

Губернатор поручил зампреду правительства – министру сельского хозяйства Пензенской области Андрею Бурлакову выстроить системную работу для решения этой проблемы.

«Ветеринарное благополучие влияет на стабильность в любом регионе, а в нашем - особенно. У нас работает крупное производство индейки. О каждом факте надо докладывать, скрывать нельзя, чтобы "не загорелась" вся область», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Он пояснил, что в настоящее время птичий грипп на территории региона локализован и проблемы нет, но необходимо сделать все, чтобы не допустить подобной ситуации в дальнейшем.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».