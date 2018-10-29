Белозерцев предложил создать программу обеспечения квартирами врачей

В Пензенской области иногородних врачей обеспечат жильем. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания. Глава региона поручил разработать соответствующую программу в течение десяти дней.

Пензенская область вошла в тройку регионов Приволжского федерального округа с лучшими показателями средней продолжительности жизни населения и темпов снижения смертности от заболеваний системы кровообращения. Кроме того, регион - в числе лучших по охвату жителей диспансеризацией. Однако в учреждениях по-прежнему сохраняется дефицит медицинских кадров. В первую очередь, нехватка врачей ощущается в амбулаторно-поликлиническом звене.

«У нас - невысокая обеспеченность врачами - 32,5 специалиста на десять тысяч людей, показатели по округу - 36, по России - 37,4. Видно, что у нас меньше, чем в соседних субъектах», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В ходе оперативного совещания глава региона распорядился до середины ноября выяснить, где трудятся вчерашние выпускники медицинских вузов. Некоторые из них по направлениям должны были отправиться в районы области.

«Мы занимаемся этим, уже исковые заявления работают. Часть целевиков, которые не выполнили свои обязательства, по крайней мере, трое, приходили с родителями, и мы сейчас организуем процедуру их возврата», - рассказал министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

Губернатор поручил проработать вопрос по приглашению в Пензенскую область на работу специалистов из других регионов. Желающим приехать предоставлять служебное жилье.

«Будем приобретать жилье «под ключ», проведем торги, сдавать его в аренду по минимальным ценам. После того, как они проработают пять-семь лет, передадим квартиры в собственность», - добавил Иван Белозерцев.

В течение десяти дней ответственным лицам поручено подготовить список учреждений, где остро нуждаются в медиках. Губернатор отметил, что проблему дефицита кадров в системе здравоохранения удастся оперативно решить, только приглашая на работу в Пензенскую область специалистов из других регионов.