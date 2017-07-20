Белозерцев предложил пензенским водителям бороться с нарушителями ПДД

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20 июля 2017, 13:36Общество
В Пензенской области за первое полугодие 2017 года случилось 772 ДТП. Глава региона Иван Белозерцев прокомментировал эти данные.
Губернатор отметил, что для решения проблемы следует привлечь к профилактике нарушений законопослушных участников дорожного движения, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Мы не можем поставить камеры видеофиксации на каждый километр дороги, но можем организовать систему гражданского контроля, когда нарушителей будут выявлять добросовестные водители и пешеходы», - цитирует его слова пресс-центр облправительства.
Иван Белозерцев предложил собирать на определенном интернет-ресурсе видеозаписи нарушений с авторегистраторов и телефонов, сделанные пензенцами и жителями региона.
«Собранный материал поможет инспекторам ГИБДД выявлять нарушителей. В конце года мы могли бы подвести итог, поблагодарить самых активных граждан, рассказать о них в СМИ. Если нарушители будут знать, что на их поступки последует реакция, ситуация на дорогах будет меняться в лучшую сторону», - добавил глава региона.
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