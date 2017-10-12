12 октября 2017, 19:45Общество Белозерцев предложил отдать часть территории «скорой» в Пензе под сквер Стратегически важный спортивный комплекс, историческое здание скорой медицинской помощи и духовное достояние Пензенской области. Губернатор Иван Белозерцев посетил три объекта масштабного строительства - стадион «Зенит», областную станцию скорой помощи на Пионерской и Спасский кафедральный собор. На двух объектах реконструкцию завершат до конца 2017 года.

По огромному футбольному полю совсем скоро будут бегать, возможно, будущие победители мундиаля 2018 года. Арена полностью готова. На площади 8000 квадратных метров постелен натуральный газон. За травой ежедневно ухаживают агрономы. Сейчас их главная задача - подготовить поле к зиме.

«Провели подкормку специальными осенними удобрениями с микроэлементами, осталось обработать от грибка», - рассказала агроном ФК «Зенит» Екатерина Аладьева.

Для поля с искусственным покрытием готово основание и подогрев, на днях собираются приступить к монтажу газона и благоустройству прилегающей территории. Параллельно идет строительство и административного здания. Там разместятся раздевалки для футбольных команд и коференц-зал на 100 мест. Сейчас рабочие занимаются фасадом и внутренней отделкой помещений. Всего на объекте трудятся 70 человек.

Все работы должны завершить до конца года, как и на улице Пионерской. Здесь идет капитальный ремонт здания областной станции скорой помощи. На объекте полностью закончили демонтаж старых конструкций и приступили к возведению кровли. Крышу должны сделать к 20 октября.

«Заканчиваем установку оконных конструкций, приступили к штукатурке. Оштукатурили второй этаж, спустились на первый. На этой неделе заканчиваем с наружными коммуникациями», - сказал генеральный директор подрядной организации Михаил Швыркалин.

Корпус был построен в 1959 году. Это первая больница скорой помощи в России - здесь располагались хирургические отделения. Капитального ремонта в здании не было 30 лет.

«Для нас важно было сохранить это здание - оно историческое, хоть и не занесено в реестр культурных объектов», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

На площади более 3000 квадратных метров разместятся станции скорой помощи, единые диспетчерские службы и контакт-центры. Планируется, что сюда же переедет территориальный центр медицины катастроф. При этом часть прилегающей к комплексу территорию собираются передать администрации Пензы. По словам губернатора, это позволит городским властям расширить сквер «Журавли».

Сюда также планируют перенести стелу «Слава героям». Она находится возле Спасского кафедрального собора. Губернатор также проверил, как идет возведение главной святыни региона. За последний месяц на объекте отделали первый ярус колокольни и установили практически все декоративные элементы. До конца октября фасадные работы планируют завершить. Тогда храм обретет свой окончательный облик.

«Часть коммуникаций еще не сделано внутри, наружные будут делаться осенью в 2017 году. Губернатор поставил задачу сделать черновое благоустройство, нужно все отметки вывести, где будет плитка уложена, а на 2018 год запланированно чистовое благоустройство», - пояснил технический директор подрядной организации Александр Филиппов.

Окончание работ намечено на осень 2018-го. Напомним, что возводить Спасский кафедральный собор начали в 2012 году - на пожертвования православных верующих. Для завершения строительства требуется еще 300 миллионов рублей.

Общество

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