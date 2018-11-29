Белозерцев предложил драмтеатру использовать 3D-технологии

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29 ноября 2018, 15:37Культура
28 ноября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с актерами драматического театра имени Луначарского.
В ходе встречи речь зашла о применении 3D-декораций в спектаклях. Иван Белозерцев был впечатлен «Метаморфозами», которые недавно привозил в Пензу режиссер Никита Михалков, именно там используются подобные современные технологии.
«В Пензе мы можем их использовать, нужно узнать, сколько это стоит. Те декорации, которые у нас есть, тоже должны быть. Но мне представляется, что технологии идут дальше, Михалков показал нам это. Нам надо изучить опыт, я готов договориться, чтобы наши специалисты приехали в его академию и там им все показали и рассказали», - сказал глава региона.
Актеры положительно отнеслись к предложению. Художественный руководитель драмтеатра Сергей Казаков отметил: уже большое дело, что пензенские актеры на сцене выступают с микрофонами.
«С точки зрения техники мы должны двигаться дальше. Понятно, что все требует денег. Но театр у нас хороший, люди ходят с удовольствием на спектакли и готовы нас поддерживать. Но надо, чтобы компьютерная графика не затмевала актеров», - подчеркнул Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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