Белозерцев предложил драмтеатру использовать 3D-технологии

В ходе встречи речь зашла о применении 3D-декораций в спектаклях. Иван Белозерцев был впечатлен «Метаморфозами», которые недавно привозил в Пензу режиссер Никита Михалков, именно там используются подобные современные технологии.

«В Пензе мы можем их использовать, нужно узнать, сколько это стоит. Те декорации, которые у нас есть, тоже должны быть. Но мне представляется, что технологии идут дальше, Михалков показал нам это. Нам надо изучить опыт, я готов договориться, чтобы наши специалисты приехали в его академию и там им все показали и рассказали», - сказал глава региона.

Актеры положительно отнеслись к предложению. Художественный руководитель драмтеатра Сергей Казаков отметил: уже большое дело, что пензенские актеры на сцене выступают с микрофонами.

«С точки зрения техники мы должны двигаться дальше. Понятно, что все требует денег. Но театр у нас хороший, люди ходят с удовольствием на спектакли и готовы нас поддерживать. Но надо, чтобы компьютерная графика не затмевала актеров», - подчеркнул Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».