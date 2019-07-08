Белозерцев предложил читать стихи в пензенском ретропоезде

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил пустить ретропоезд по выходным и сделать поездки на нем более культурно-познавательными.

Идею глава региона озвучил 8 июля на оперативном совещании в правительстве.

«Почему бы не пустить его [ретропоезд] по выходным? Также в вагонах можно проводить спектакли, читать стихи, организовать продажу изделий народных умельцев», - сказал Иван Белозерцев.

Он поручил министру культуры и туризма Татьяне Курдовой продумать программу поездки.

Также губернатор призвал привести в порядок село Кувака и другие значимые места в регионе, чтобы Пензенская область стала привлекательнее для туристов, пишет ИА «Пенза-Пресс».